Sapık milyarder iş adamı! Genç kızların hayatını karartı: Havuzda çıplak kadınlar...
21. yüzyılın gördüğü en büyük sapıklardan olan Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell, mağdur ve tanıkların anlattıkları kan dondurdu.
Jeffrey Epstein 66 yaşında mahkum olduğu hücrede kendisini asarak intihar etti. Bill Gates’ten, Donald Trump’a kadar pek çok kişinin arkadaşı olan bu iğrenç adam, reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmaktan hüküm giymişti.
2019 yılında yaşanan bu olaydan sonra Epstein ile arkadaş olan herkes bu birlikteliği inkar etmeye başladı. Hayat arkadaşı Ghislaine Maxwell de bu tacizlere aracılık etmekle savcı tarafından suçlanıyor.
Jane adını kullanan bir gizli tanık Maxwell’in de taciz olaylarında parmağı olduğunu anlattı. Maxwell ise hiçbir zaman suç işlemediğini söylüyor.
Dün hakkındaki davanın ikinci gününde gizli tanık 1994 yılında orta ikinci sınıftayken yaz kampında dondurma yerken Epstein ve Maxwell çiftinin kendisine yaklaştığını söyledi.