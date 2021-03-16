Sapık enişte tutuklandı! Kayın biraderine tecavüz emişti Müge Anlı resimlerini vermişti

Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu, elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını söylemiş ve bu olayın arkasında da enişteleri İsa Akman olduğunu açıklamıştı. Suçlamaların odağındaki enişte İsa Akman ve ona yardımcı olan üç arkadaşıyla ilgili savcılık harekete geçti.