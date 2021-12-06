'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin
Yalan Dünya, Tehlikeli Karım, Anne dizilerindeki rolleriyle akılda kalan Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından kargocu tacizini ifşa etti.
Oyuncu Gonca Vuslateri, Black Friday indirimlerinde yoğunlaşan çevrim içi satış taleplerine yetişebilmek için geçici olarak kargo şirketine işe giren bir erkeğin sosyal medyadan tacizine uğradığını ifade etti.
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Konuyu yargıya da taşıdığını belirten Vuslateri, yaşadıklarını Twitter üzerinden anlattı.
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Söz konusu kargocunun kişisel sosyal medya hesabından "Geldim yoksun, neredesin?" yazdığını belirtti.
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Kargocunun ifşa edildikten sonra tehditlere başladığını aktaran Vuslateri sosyal medyada, başına gelenleri şöyle anlattı:
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