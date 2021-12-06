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'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

Yalan Dünya, Tehlikeli Karım, Anne dizilerindeki rolleriyle akılda kalan Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından kargocu tacizini ifşa etti.

'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

Oyuncu Gonca Vuslateri, Black Friday indirimlerinde yoğunlaşan çevrim içi satış taleplerine yetişebilmek için geçici olarak kargo şirketine işe giren bir erkeğin sosyal medyadan tacizine uğradığını ifade etti.

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'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

Konuyu yargıya da taşıdığını belirten Vuslateri, yaşadıklarını Twitter üzerinden anlattı.

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'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

Söz konusu kargocunun kişisel sosyal medya hesabından "Geldim yoksun, neredesin?" yazdığını belirtti. 

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'Sapık çıktı, adam delirdi' deyip Gonca Vuslateri kargocu tacizini ifşa etti: Or.... ben senin

Kargocunun ifşa edildikten sonra tehditlere başladığını aktaran Vuslateri sosyal medyada, başına gelenleri şöyle anlattı:

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