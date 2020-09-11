Sapanca'da Asya kaplan sivrisineği paniği yaşanıyor! Her yerdeler

Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten Mustafa Çelebi, “Bu sinek geçen seneden beri var. Bu bir sivrisineğin küçüğü, gözükmeyeni. Bu yalnızca burada yok, Kocaeli Cebeci’de yazlığım var, orada da bu sinek var. Muhtarımız her gün telefon ediyor, ilaçlama yapılıyor ama maalesef ölmüyor bu sinekler.