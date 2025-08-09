Şap hastalığı nedeniyle hayvan sahipleri çaresiz...

ŞEMŞİYE TUTUP ELLERİYLE BESLİYORLAR

Merada hayvanlarının başında nöbet tutan köylüler, güneşten korumak için şemsiye açıyor, taze ot koparıp avuçlarıyla besliyor. Sıcak hava ve hastalık nedeniyle birçok hayvan güçsüz düşerken, üreticiler de verim kaybı yaşıyor.