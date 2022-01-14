Şantaj yapıp tecavüz etti! İntihar eden Aleyna Ağgül'ün notu şok etti: Arkadaşlarının karılarıyla...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.