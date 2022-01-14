Şantaj yapıp tecavüz etti! İntihar eden Aleyna Ağgül'ün notu şok etti: Arkadaşlarının karılarıyla...
IĞDIR'da, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Aleyna Ağgül'ün (18) ‘Ölümünden Gökhan Argın sorumludur’ şeklindeki notu ruj kalemi ile yazdığı ortaya çıktı. Ağgül'ün evindeki not defterinde, şüpheliye hitaben yazıldığı değerlendirilen bir sayfalık yazıda yazanlar ise şok etti
Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. ‘Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır. Gökhan bir tecavüzcü' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın (41) gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.
Cezaevine kondu: Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.
Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü: Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 sayfalık iddianame, gönderildiği 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Gökhan Argın, kasten öldürme, şantaj ve basit yaralama suçlarından 17 Mart'ta ilk duruşmaya çıkacak. Hazırlanan iddianamede Aleyna Ağgül'ün, intihar etmeden önce ayakkabılık üzerine bırakılan ve ruj kalemi ile yazıldığı değerlendirilen notta ‘Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır Gökhan bir tecavüzcü’ ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.