Sansüre aldırış etmedi! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil nefesleri kesti
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar çiftinin kızları Yasmin Erbil son pozlarıyla olay oldu.
Instagram hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Yasmin Erbil her hafta fotoğraflarıyla olay olmaya devam ediyor. Genç güzel geçtiğimiz haftalarda gazetecilerden kaçma numarası elinde patlamıştı.
Erkek arkadaşıyla Arnavutköy'de görüntülenen Yasmin Erbil, basın mensuplarını görünce "Pardon kimi çekiyorsunuz? Kime benzettiniz ki beni?” sözleriyle muhabirleri yanıltmaya çalıştı. Basın mensuplarının "Geçen gün Etiler’de aynı şeyi söylediniz. Benzettik diye özür dilemiştik. Bu kez kandıramazsınız" demesiyle Erbil kahkaha atmıştı.
Sık sık göğüs dekolteli pozlar paylaşan Yasmin Erbil, doğum gününde babası Mehmet Ali Erbil'in sansürüyle karşılaşmıştı.
Dekolte sansürün bir süre paylaşımlarında emojilerle sürdüren Yasmin Erbil kısa süre sonra sansürü es geçmeye başladı.