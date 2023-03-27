Şansal Büyüka'dan 'Arda Güler' sitemi: Türkiye'nin dışında başka bir ülke var mı acaba?
Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin çok şeyler beklediği Arda Güler, sarı lacivertlilerde yeterince şans bulamadı. Çoğunlukla yedek oturan Arda buna rağmen Milli Takım'dan davet almayı başarmıştı. Ancak genç oyuncu milli formayı da giyemedi. Ermenistan maçında süre alamayan Arda Güler için Şansal Büyüka'dan sitem geldi.
Arda Güler Fenerbahçe'de olduğu gibi Milli Takım'da da süre alamıyor. Geleceğinin çok parlak olduğu söylenen ve yaşı artık 18 olan Arda'nın neden sürekli yedek kaldığı merak konusu.
Sürekli "gençliği" nedeniyle bekletildiği söylenen yıldız adayının bu durumunu Milliyet gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka köşesine taşıdı.
"Gençliği kusur mu?" diye soran Büyüka'nın yazısından bir kesit şöyle:
"Arda Güler, Fenerbahçe’de hak ettiği süreyi bugüne kadar alamadı. Milli takım, Ermenistan maçında “berbat” oynadı, buna rağmen Arda Güler yine şans bulamadı. Sadece futbolda değil, her alanda, Türkiye’nin dışında, “gençliğin kusur” olduğu bir başka ülke var mı acaba?"