Şansal Büyüka'dan 'Arda Güler' sitemi: Türkiye'nin dışında başka bir ülke var mı acaba?

"Arda Güler, Fenerbahçe’de hak ettiği süreyi bugüne kadar alamadı. Milli takım, Ermenistan maçında “berbat” oynadı, buna rağmen Arda Güler yine şans bulamadı. Sadece futbolda değil, her alanda, Türkiye’nin dışında, “gençliğin kusur” olduğu bir başka ülke var mı acaba?"