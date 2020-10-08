Şanlurfa'da karısını eve kilitleyip günlerce işkence eden cani kocanın ifadesi ortaya çıktı

Suriye'den 9 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelip Şanlıurfa’ya yerleşen Mirvet N.'nin, İlyas Arık ile 2.5 yıl önce dini nikahla evlendiği belirlendi. Genç kadının evliliği süresince defalarca eşinin şiddetine maruz kaldığı ve bu süreçte de kentte bulunan kadın konukevine sığındığı ortaya çıktı. Mirvet N.'nin birkaç kez kendi isteğiyle kadın konukevinden ayrılıp yanına gittiği İlyas Arık'ın her defasında kadın şiddet uyguladığı kaydedildi.