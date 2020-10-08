Şanlurfa'da karısını eve kilitleyip günlerce işkence eden cani kocanın ifadesi ortaya çıktı
ŞANLIURFA'da, evinin çatısına yaptığı barakada dini nikahlı eşi Mirvet N.'ye işkence eden İlyas Arık tutuklanırken cani kocanın ifadesi ortaya çıktı.
Şanlıurfa Akşemsettin Mahallesi'nde dini nikahlı karısını 5 gün boyunca eve kilitleyip işkence eden ve emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden İlyas Arık, sevk edildiği adliyede eşinin kendisini terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdiğini söyleyerek işkence yaptığını itiraf etti.
Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Gördüğü işkence sonucu vücudunun büyük bölümünde yara ve ezikler oluşan Mirvet N.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mirvet N.'ye tedavisinin ardından psikolojik destek verileceği ifade edildi. Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri Mirvet N.'yi hastanede ziyaret edip, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Suriye'den 9 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye gelip Şanlıurfa’ya yerleşen Mirvet N.'nin, İlyas Arık ile 2.5 yıl önce dini nikahla evlendiği belirlendi. Genç kadının evliliği süresince defalarca eşinin şiddetine maruz kaldığı ve bu süreçte de kentte bulunan kadın konukevine sığındığı ortaya çıktı. Mirvet N.'nin birkaç kez kendi isteğiyle kadın konukevinden ayrılıp yanına gittiği İlyas Arık'ın her defasında kadın şiddet uyguladığı kaydedildi.
Ayrılma talebinde bulunmuş: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Mirvet N.’nin en son yaklaşık 2 ay önce, doğum yapacağı ve bu nedenle eşinin yanında olmak istediğini belirterek konuk evinden ayrılma talebinde bulunduğu belirtildi.