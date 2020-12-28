Şanlıurfa'nın köyünde tek vaka görülmedi HES kodu olmayan giremiyor

Yaklaşık 10 aydır sırayla köyün girişinde nöbet tuttuklarını, giriş ve çıkışları kontrol ettiklerini söyleyen Barış Gönüllü, ”Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz, her yerde koronavirüs çıkarken bizim köyde şimdiye kadar görülmedi. Köye araç girişlerini de HES kodu uygulamasıyla yapıyoruz. Gelen kişileri HES kodu sayesinde risk grubunda olup olmadıklarını anlıyoruz. Risksiz olanları işleri olduğu için bırakıyor ama risk grubunda olanları kesinlikle bırakmıyor, geri çeviriyoruz” dedi.