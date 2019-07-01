Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var
Demirören Haber Ajansı
ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, geziden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Mesudiye ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Katırcı yönetimindeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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