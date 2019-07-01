Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde, geziden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 1

Kaza, sabah saatlerinde Mesudiye ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Katırcı yönetimindeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

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Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 2

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 3

Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Şanlıurfa'dan geziden dönüyorlardı! Ölü ve yaralılar var - Sayfa 4

Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

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