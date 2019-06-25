Şanlıurfa'daki bu mahalle kabus gibi! 17 şaşına gelen aniden ölüyor!
ŞANLIURFA'da bir mahallede teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 17 yaşından itibaren gençler birden fenalaşarak yatağa düşüyor ve hayatını kaybediyor. Mahallede 38 yılda 13 kişi genç yaşta hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Gömülü kırsal Mahallesinde yaşayanlar, genç yaşta ölüm korkusu yaşıyor. Teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle 13 kişinin genç yaşta hayatını kaybettiği mahallede, gençler birden fenalaşarak yatağa düşüyor ve bir daha ayağa kalkamayarak kısa sürede ölüyor. Doktorların da teşhis edemediği hastalık nedeniyle küçük çocukların psikolojisi bozuluyor.
Ölecekler diye kimse kız vermiyor 38 yıl önce fark edilen hastalık nedeniyle bu güne kadar 13 kişi genç yaşta hayatını kaybetti. Mahalledeki diğer aileler, genetik hastalık nedeniyle Koyuncu ailesine kız vermiyor. 17 yaşından itibaren ölümlerin başladığı Koyuncu ailesindeki gençler, bu yüzden evlenemiyor.
Yaklaşık 40 gün önce 17 yaşındaki oğlunu kaybeden Hikmet Koyuncu, yetkililerden hastalığın tedavisi için yardım istedi. Bir oğlunu kaybettiğini söyleyen Hikmet Koyuncu, küçük çocuklarının da ölüm korkusu yaşadığını dile getirdi. Ailedeki gençlerin 17 yaşına geldikten sonra ölmeye başladığını belirtti.
Abisini 40 gün önce kaybeden 13 yaşındaki Bilal Koyuncu çok korktuğunu söyleyerek, “Çok korkuyorum. Kardeşlerim 17, 18 yaşında ölüyorlar. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, Sağlık Bakanıma sesleniyorum, artık bir çare bulsunlar. Ben korkuyorum, 18 yaşına girince” diyerek gözyaşlarına boğuldu.