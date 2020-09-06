Şanlıurfa'da tarlada online ders EBA Mobil Destek Aracı öğrencilerle buluştu

"İnternet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimizin.."

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Düşünekli, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimize ne kadar uzaktan eğitim verilmeye çalışılıyorsa da, biz öğrencilerimize daha yakın olmak istedik, bir de özelikle kırsal mahallelerde yaşayan internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerimizin olduğunu da biliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nuri Kapanoğlu’nun talimatıyla öğrencilerimize böyle bir hizmet yapmayı kararlaştırdık. İlk çalışmamızı yaptık ve çok verimli oldu." diye konuştu.