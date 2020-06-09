Şanlıurfa'da tarihi kiliseyi harabeye çevirdiler! Köylüler şikayetçi

"Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz"

Kilisenin bulunduğu Dağyanı Mahallesi'nin Muhtarı Halil Yıldız, define arayanların kazma, kürekle ve iş makineleriyle gelip kazı yaptıklarını söyledi. Mahalle halkı olarak kilisenin restore edilmesini istediklerini anlatan Yıldız, "Kilise büyük bir tarihe öneme sahiptir. Restore edilirse önemi daha çok artar. Bir süre önce burada iş makinesiyle bile kazı yapıldı. Biz defineciler yüzünden perişan olmuşuz. Defineciler genelde gece saatlerinde kazıya geliyor. Biz kendi çabalarımızla bu kültürel mirası koruyoruz. Define arayanlar burayı maalesef harabeye çevirdi. Çevresi ve içi kazılarla delik deşik edildiği için yıkım tehlikesi var" dedi.