Şanlıurfa'da tanesi 600 TL! İki gözü de farklı renkte olan güvercin Van kedisine rakip
ŞANLIURFA'da tanesi 500 ile 600 lira arasında alıcı bulan ve 'Derviş Ali' ismi verilen güvercinler, göz renklerinin birbirinden farklı olması nedeniyle oldukça ilgi çekiyor.
İlkokul yıllarından beri Şanlıurfa'da güvercin satarak para kazanan Yusuf Dağ isimli bir genç, Van kedisine rakip olarak nitelendirdiği 'Derviş Ali' kuşlarının yoğun ilgi gördüğünü ve çok yaygınlaşan bir tür olmadığını dile getirdi.
Gözleri kahverengi-siyah ve kısmen güneşte mavi ile siyah olarak değişen güvercinler, sadece Şanlıurfa değil çeşitli illerden de alıcı buluyor. Gözlerindeki renkler dışında 4 farklı tüy rengine de sahip olan güvercinler, piyasada 500 ile 600 lira arasında satılıyor.
Şanlıurfa'da güvercin satarak para kazanan Yusuf Dağ, ilkokul ikinci sınıfa giderken, kuşçuluk merakından bu işi yapmaya başladığını belirterek Derviş Ali kuşu hakkında şu açıklamalarda bulundu;
Şanlıurfa’da bütün geçlerin kuşlara merakı vardır. Aile olarak kuşları severiz. Benim babamın da 6 yaşındayken kuşlara merakı başlamış. Ben de babamdan dolayı kuşları seviyorum. Hayvanlara verdiğimiz önem bizim hoşumuza gidiyor. Biz güvercinleri seviyoruz, güvercinler bizim bir güzelliğimizdir.