Şanlıurfa'da takip ettiği genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı! Çığlıklarına koştular

Dün sabah saatlerinde alışveriş yapmak için evden çıkan K.O. isimli genç kız, kaldırımda yürürken, bir süre kendisini takip eden kişinin tacizine uğradı. K.O. çığlık atıp yardım isteyince paniğe kapılan şüpheli, sokak arasına girerek kaçmaya başladı.