Şanlıurfa'da PTT kuyruğu bitmek bilmiyor her gün 300 bin kişinin akınına uğruyor
ŞANLIURFA'da PTT'ye dönüştürülen okulda oluşan kuyruk bitmek bilmiyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından, PTT'lerde her gün 300 bin kişiye hizmet verildiği belirtilirken gelenlerin çoğunun elektrik faturasını yatırmak için beklediği söylendi.
Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturmaya devam ediyor. Kalabalıkta dip dibe sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerin, polis ve görevlilerin sosyal mesafe uyarısına da aldırış etmediği görülüyor.
Çoğu elektrik faturası için bekliyor: Koronavirüs salgınına davetiye çıkaran görüntülerin yaşandığı okullarda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğunluğu azaltmak adına PTT’den takviye personel talep ettiklerini söyledi. Vali Erin, Kuyrukta bulunanların çoğunluğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini ifade etti.
Her gün 300 bin vatandaşa hizmet: Vali Abdullah Erin, “Koronavirüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa’da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT’de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyete koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz." dedi.