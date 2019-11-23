Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine uçtu: 5 yaralı
ŞANLIURFA'da otomobilin apartmanın bahçesine uçması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Müslüm Tüysüz idaresindeki tomobil, Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, bir apartmanın yaklaşık 10 metre derinliğindeki bahçesine devrildi.
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Kazada sürücü ile eşi Fatma ve çocukları Ayşe, Mustafa, Ahmet Tüysüz yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Bahçedeki otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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