Şanlıurfa'da kötü kokular korkunç cinayeti ortaya çıkardı
ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde iki gündür haber alınamayan adam mahalleyi saran kötü kokular sonrası evinde televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ'ın (56) yakınları evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi.
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Çetindağ'ı odada hareketsiz gören yakınları durumu ekiplere bildirdi.
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İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Ceset yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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