Şanlıurfa'da kavga değil katliam! Husumetli olduğu aileden 3 kardeşi öldürdü

Türkiye kamuoyu Şanlıurfa'dan gelen husumet kavgasında 3 kardeşin acımasızca öldürüldüğü olayla sarsıldı. Edinilen bilgiye göre katliam gibi kavga öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şahıs, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurdu.