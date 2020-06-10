Şanlıurfa'da kahvehanede oturanların başına yılan düştü
Kahvehane bahçesinde oturanların masasına, ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü.
Türkiye'de son günlerde yaşanan yılan olayları bu kez Birecik ilçesinde ortaya çıktı. Bölgedeki vatandaşların temizlik süpürgesiyle müdahale etmeye çalıştığı yılan, güçlükle yakalanarak doğal ortamına geri bırakıldı.
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Merkez Mahallesi’ndeki kahvehanenin bahçesinde oturanların önündeki masaya, ağaçtan yılan düştü. Yılanı fark edenlerden kimi korkup kaçtı kimi de kendini tehlikeye atarak müdahalede bulundu.
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O anlar amatör kameralara işte böyle yansıdı..
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