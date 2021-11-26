Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'şifa muskası' yazdığını tespit etti.