BIST 1.768
DOLAR 12,50
EURO 14,12
ALTIN 724,97

Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

ŞANLIURFA'da, hastanede bahçesinde, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'muska' yazan Suriyeli Muhammed A., gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Muhammed A.'nın, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bekleyenlere, başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalık için para karşılığı 'şifa muskası' yazdığını tespit etti. 

16
Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

Hastaneye giden ekipler, acil servis girişinde Muhammed A.'yı yakaladı. 

26
Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı

Üzerinde çok sayıda 'muska' ve dini kitapçıklar ele geçirilen Muhammed A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

36
Şanlıurfa'da hastane bahçesinde 'şifa muskası' yazarken yakalandı! Gözaltına alındı
46