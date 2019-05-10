Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybederek 3. kattan düşen kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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4 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre, balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
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Yere düşen ve acılar içinde kıvranan genç kızı sokaktan geçen iki kişi fark etti.
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Kızlarının düştüğünü gören anne ve baba da aşağı koştu.
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