Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada

Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybederek 3. kattan düşen kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada - Sayfa 1

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada - Sayfa 2

4 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre, balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada - Sayfa 3

Yere düşen ve acılar içinde kıvranan genç kızı sokaktan geçen iki kişi fark etti.

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Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada - Sayfa 4

Kızlarının düştüğünü gören anne ve baba da aşağı koştu.

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