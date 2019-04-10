Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi
ŞANLIURFA’da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Demirören Haber Ajansı
ŞANLIURFA'da, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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İpekyolu Mahallesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 SD 628 plakalı bulgur yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı.
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sürüklenip devrildi.
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Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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