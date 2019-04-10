Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi

ŞANLIURFA’da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi - Sayfa 1

ŞANLIURFA'da, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan bulgur yüklü kamyon, önünde ilerleyen 1 kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

123
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi - Sayfa 2

İpekyolu Mahallesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 73 SD 628 plakalı bulgur yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı.

223
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi - Sayfa 3

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde ilerleyen bir kamyona ardından 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptıktan sürüklenip devrildi.

323
Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon 4 aracı hurdaya çevirdi - Sayfa 4

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, telefonla sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

423