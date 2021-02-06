Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'dan kalma ve 4 metre uzunluğunda kötü ruhları kovuyor...

Kötü ruhları kovmak için...

Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi bulundu.