Şanlıurfa'da demir levyeyle mahalleyi ayağa kaldırdı 21 aracı bu hale getirdi

"Arkasından gittim, müdahale ettim yoksa..."

Kadının araçların camlarını kırdığını fark eden ve elindeki levyeyi alıp polise teslim eden Yaşar Kendirli, “Sabaha karşı sesler gelmeye başladı. Balkona çıktım. Bir bayan elinde demir sopa ile bütün araçların camlarını kırıyordu. 30'un üstünde araç vardı. Arkasından gittim müdahale ettim, yoksa daha fazla da olabilirdi." dedi.