BIST 1.446
DOLAR 8,54
EURO 10,08
ALTIN 486,52

Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol araziye aktı.

Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

ŞANLIURFA Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

112
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

Boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliği fışkırdı.

212
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

Tarlada çalışan çiftçiler; jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine durumu bildirdi.

312
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

İtfaiye ekipleri yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı.

412