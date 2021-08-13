Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol araziye aktı.
ŞANLIURFA Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliği fışkırdı.
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Tarlada çalışan çiftçiler; jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine durumu bildirdi.
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İtfaiye ekipleri yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı.
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