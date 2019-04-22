Şanlıurfa'da bir tek o yapıyor ABD'den bile sipariş alıyor

Şu anda Şanlıurfa'da bu işi bu şekilde yapan yok

"Bu sistem Osmanlı sistemiyle, yani el işi tespih sanatı. Osmanlı döneminde yapıldığı gibi yapıyorum. Bu sistemi ustamdan öğrendim ve sürdürüyorum. Şu anda Şanlıurfa'da bu işi bu şekilde yapan yok. Teknoloji kullanarak yapanlar saatte 6-7 tane yaparken benim saatte 1 tane, bazen taşına göre, bir günde, iki günde ve bir haftada bir tespih yaptığım oluyor.