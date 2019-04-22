Şanlıurfa'da bir tek o yapıyor ABD'den bile sipariş alıyor
Şanlıurfa'da 22 yıl önce başladığı Osmanlı usulü el çarkı yöntemiyle tespih üreten Sait Gelmiş, yapımının zahmetli olmasından dolayı bazen günlerce uğraşarak tek bir tespih yapabiliyor.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Haleplibahçe Mahallesi'ndeki atölyesinde ustasından öğrendiği tekniklerle tespih üreten Sait Gelmiş (32), el sanatlarının devam etmesi için çaba harcıyor. Gelmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmetli dedesinin de tespih sattığını ve onun teşvikiyle 10 yaşındayken yanında çalışmaya başladığı ustasından tespih yapımını öğrendiğini anlattı.
Ustasının Osmanlı usulü el çarkıyla tespih yapım tekniğini kendi atölyesinde sürdürdüğünü anlatan Gelmiş, şöyle konuştu:
Şu anda Şanlıurfa'da bu işi bu şekilde yapan yok
"Bu sistem Osmanlı sistemiyle, yani el işi tespih sanatı. Osmanlı döneminde yapıldığı gibi yapıyorum. Bu sistemi ustamdan öğrendim ve sürdürüyorum. Şu anda Şanlıurfa'da bu işi bu şekilde yapan yok. Teknoloji kullanarak yapanlar saatte 6-7 tane yaparken benim saatte 1 tane, bazen taşına göre, bir günde, iki günde ve bir haftada bir tespih yaptığım oluyor.
Bu zorluklara rağmen el çarkıyla tespit yapmaya devam ediyorum. Benim gibi el çarkıyla tespih yapabilecek ustalar var, ancak zor olmasından dolayı hepsi işi bıraktı. Ben bu işe sevdalıyım bu işin yok olmasını istemiyorum."