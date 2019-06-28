Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
İhlas Haber Ajansı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Suat G.'nin ağabeyinin eşini döverek bıçakla saldırdığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü.
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Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı.
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İddiaya göre, Suat G. isimli şahıs, ikisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan abisi Veysi G.’nin evine gitti.
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Burada iki yengesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yengelerinden birini dövmeye başladı.
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