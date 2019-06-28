Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Suat G.'nin ağabeyinin eşini döverek bıçakla saldırdığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı - Sayfa 1

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler izleyenleri adeta dehşete düşürdü.

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Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı.

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Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı - Sayfa 3

İddiaya göre, Suat G. isimli şahıs, ikisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan abisi Veysi G.’nin evine gitti.

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Şanlıurfa'da bir kişi yengelerini dövüp bıçakla saldırdı - Sayfa 4

Burada iki yengesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yengelerinden birini dövmeye başladı.

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