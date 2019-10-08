Şanlıurfa'da bir kişi pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı

ŞANLIURFA 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, iplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü.