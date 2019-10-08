Şanlıurfa'da bir kişi pamuk balyalarının altında kalıp ağır yaralandı
ŞANLIURFA'da park halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan pamuk balyalarının altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
ŞANLIURFA 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşanan olayda; edinilen bilgiye göre, iplik fabrikası önünde park eden pamuk yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Çoban (33), dorsede halatlarla gerdirme yaptığı sırada üzerine pamuk balyaları düştü.
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Başına isabet eden pamuk balyasıyla yere düşen ve uzun süre hareketsiz yatan Çoban'ı fark eden fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının altında kalan Çoban’ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü.
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Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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