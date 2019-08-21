Şanlıurfa'da baraj gölüne giren iki genç kız boğuldu
Demirören Haber Ajansı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçileri Gurbet Yaman (23) ve Nuray Karabulut (16), serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saliçan Mahallesi’nde meydana gelen olauyda; ilçe merkezinde yaşayan ve günlük yevmiyeyle tarım arazinde çalışan Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, mola saatinde, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne girdi.
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Bir süre sonra Yaman ve Karabulut’un gözden kaybolduğunu fark eden diğer işçiler, hemen suya atladı.
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Dipte buldukları kızları kıyıya çıkartıp, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine götürülen Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
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