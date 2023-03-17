Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün balıkları nereye gitti? Mahalle aralarında balık toplayanlar var! Yenirse zehirler mi?

Balıklıgöl’de şu anda oksijen miktarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu ve gölün 24 saat havalandırıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu: “Bu bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortamlara çekilirler. Şu anda balıklar güvenli ortamlarına çekilmiş vaziyette, zamanla ortaya çıkacak. Selle kanallara geçmiş olan balık türleri de olacak, onlar da kanallarına geri döner.”