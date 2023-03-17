Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ün balıkları nereye gitti? Mahalle aralarında balık toplayanlar var! Yenirse zehirler mi?
ŞANLIURFA ve Adıyaman'da meydana gelen sel 17 can alırken, Şanlıurfa'nın simgelerinden Balıklıgöl de sel baskınına uğradı. Selde taşan ve rengi bulanıklaşan Balıklıgöl'deki balıkların stres nedeniyle göl içindeki mağaracıklara sığındıkları belirtildi. Bazı vatandaşlar mahalle aralarında Balıklıgöl'ün balıklarını bulup temiz su içinde yaşatmaya çalıştı. Balıklıgöl'ün balıkları yenir mi?..
Şanlıurfa'da meydana gelen selde taşan ve rengi bulanıklaşan Balıklıgöl'deki balıkların stres nedeniyle göl içindeki mağaracıklara sığındıkları belirtildi. Selle birlikte Balıklıgöl'ün balıklarından bazıları çevreye dağıldı. Vatandalar sel suları içinde buldukları balıkları temiz suların içinde korumaya alırken, akıllara o balıklar yenir mi sorusu geldi. Balıklıgöl balıklarının yenmesiyle ilgili efsane ne? Balıklıgöl balıkları yiyince zehirler mi?
Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı Başkanı Ömer Sait Kılıç, “Balıklıgöl’deki bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak” dedi. Kılıç, Balıklıgöl’ü anlık olarak herhangi bir olaya karşı sürekli takip ettiklerini söyledi.
Balıklıgöl'ün balıkları stres altında
Balıkların sağlığı, Balıklıgöl’ün durumuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, “Maalesef dünkü sel felaketiyle Topdağı’ndan, mağaralar bölgesinden, üstüne üstlük de diğer kanalın taşmasıyla Balıklıgöl’ü 1-1,5 metre yüksekliğinde su kapladı. Gelen çamur yükü Balıklıgöl’ü kirletti. Balıklarda stres ortamı oluştuğu için şu anda balıklar göl içindeki çeşitli mağaracıklara geçmiş durumda. Bizim stok havuz dediğimiz havuzlarda şu anda balıklar bulunuyor ama onların yüzeye çıkması zaman alır” dedi.
Balıklıgöl’de şu anda oksijen miktarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu ve gölün 24 saat havalandırıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu: “Bu bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortamlara çekilirler. Şu anda balıklar güvenli ortamlarına çekilmiş vaziyette, zamanla ortaya çıkacak. Selle kanallara geçmiş olan balık türleri de olacak, onlar da kanallarına geri döner.”