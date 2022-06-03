Şanlıurfa'da aşiretler şehrin göbeğinde birbirine girdi! Polis ve sivil yaralılar var

Askerler sokağa indi

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.