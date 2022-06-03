Şanlıurfa'da aşiretler şehrin göbeğinde birbirine girdi! Polis ve sivil yaralılar var
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Hubeyti ile Saramda aşiretleri olduğu iddia edilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdığı kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2'si polis çok sayıda kişinin yaralandığı kavgaya ekipler, biber gazı ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki büyük aşiret arasında başlayan ve 2 gündür devam eden olaylar nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için polislere destek verdi.
Akçakale'nin iki büyük aşireti Sarmudi ile Hubeti aşiretleri arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların dün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü. Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.
Askerler sokağa indi
Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.
Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.