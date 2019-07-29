Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı
ŞANLIURFA’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ŞANLIURFA’da 3 kardeşi öldürüp babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı. Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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Cumartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdülselam Çelik husumetli olduğu Güven ailesi fertleri ile karşılaştı.
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Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Abdülselam Ç., yanındaki tabancayla baba Mehmet (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven’e (38) birbiri ardına ateş etti.
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Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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