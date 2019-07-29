Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı

ŞANLIURFA’da silahla 3 kardeşi öldüren ve babalarını da yaralayan zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı - Sayfa 1

ŞANLIURFA’da 3 kardeşi öldürüp babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı. Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı - Sayfa 2

Cumartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdülselam Çelik husumetli olduğu Güven ailesi fertleri ile karşılaştı.

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Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı - Sayfa 3

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Abdülselam Ç., yanındaki tabancayla baba Mehmet (68) ile oğulları İbrahim Halil (32), Murat (35) ve Ramazan Güven’e (38) birbiri ardına ateş etti.

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Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı - Sayfa 4

Hastaneye kaldırılan yaralı 3 kardeş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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