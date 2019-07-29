Şanlıurfa'da 3 kardeşin cinayet şüphelisi fıstık bahçesinde yakalandı

ŞANLIURFA’da 3 kardeşi öldürüp babalarını yaralayan Abdülselam Ç. (48), gizlendiği bir fıstık bahçesinde hırsız zannedilerek yakalandı. Yapılan incelemede cinayet şüphelisi olduğu saptanan Abdulselam Ç., 3 kardeşi öldürdüğünü itiraf ettiği sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.