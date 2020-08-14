Şanlıurfa Valisi hastanelerde tebdili kıyafetle denetim yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.