Şanlıurfa Valisi hastanelerde tebdili kıyafetle denetim yaptı
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi. Şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaşan Vali Erin, eksiklikleri yerinde tespit etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.
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Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı.
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Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti.
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Erin'in tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğüne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi.
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