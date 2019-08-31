Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma

ŞANLIRFA'nın Suruç ilçesinde yüksek ateş şikayeti ile devlet hastanesine götürülen Merva Tekçe'ye (3), iddiaya göre, doktor muayenesinin ardından gönderildiği müşahede odasında görevli olmadığı için müdahale edilmedi. Bunun üzerine annesi çocuğun ateşini kendi imkanları ile soğuk su ve havluyla düşürmeye çalıştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını belirtti.

Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma - Sayfa 1

ŞANLIRFA Suruç ilçe merkezinde oturan Tekçe ailesi, evde ateşi çıkan çocukları Merva Tekçe'yi (3) Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

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Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma - Sayfa 2

Burada doktor muayenesinin ardından Tekçe, vücut ısısının düşmesi için soğuk kompleks tedavisi uygulanması talebiyle müşahede odasına sevk edildi.

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Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma - Sayfa 3

İddiaya göre, Tekçe'nin anne ve babası çocuklarına tedavi uygulayacak nöbetçi sağlık çalışanını bekledi.

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Şanlıurfa Suruç'ta hasta çocuğa müdahale edilmemesine soruşturma - Sayfa 4

Sağlık çalışanı uzun süre gelmeyince anne, çocuğunun ağlamasına dayanamayıp, kantinden aldığı soğuk suyu orada bulduğu pamuklara dökerek yüksek ateşi olan çocuğunun ateşini düşürmeye çalıştı.

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