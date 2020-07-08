Şanlıurfa Siverek’te sokak ortasında cinayet

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana gelen olayda; alınan bilgilere göre, caddede yürüyen Zülfikar Küçükyılmaz, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.