Şanlıurfa Siverek’te sokak ortasında cinayet
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde bir kişi sokak ortasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken; vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde meydana gelen olayda; alınan bilgilere göre, caddede yürüyen Zülfikar Küçükyılmaz, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı.
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Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz’ın vücudunun çeşitli yerlerine ve çevredeki bir otomobile isabet etti.
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Saldırganlar olay yerinden kaçarken; olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken; sağlık ekipleri de saldırıya uğrayan şahsa müdahale etti.
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