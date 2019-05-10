Şanlıurfa Siverek’te çekirge istilası
İhlas Haber Ajansı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde dört kırsal mahalleyi çekirdekler istila etti. Mera ve ekili arazilerde görülen çekirgelerin yerleşim yerlerine yaklaşmasını önlemek isteyen vatandaşlar ellerindeki bez parçaları ile çekirgeleri kovalıyor.
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İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güldoruğu, Beşyamaç, Bağlık ve Ortaköy kırsal mahallelerinde görülen çekirgeler insanları tedirgin ediyor.
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Özelikle ekili tarla ve hayvanların otlandığı meralara zarar veren çekirgelerin yerleşim yerlerine ilerlemesini önleyebilmek amacıyla vatandaşlar kendilerince çözümler üretiyor.
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Mahalleli, ellerine aldıkları bez parçaları ile çekirgeleri kovalayarak yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
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