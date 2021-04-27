Sanki tüm İstanbul 'Kapanma alışverişi'ni Eminönü'nden yapıyor: Korkmamak elde değil
Tam kapanma kararının ertesi günü Eminönü Mısır Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş, alışveriş için yine Mısır Çarşısı'nı tercih etti. Esnaflardan biri 'Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı' diye konuştu.
Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından bugün İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu.
Yoğunluk oluşan noktalardan biri de yine Eminönü oldu. Kapanma öncesi çok sayıda kişi alışveriş için akın akın Mısır Çarşısı'na geldi.
Bazıları kalabalıktan korktuğunu söylerken, esnaf ise satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı.
"Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı"
30 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Mehmet Memiş, satışların iyi olduğunu söyledi. Memiş, "Bugün çok hareketli burası. Gayet güzel bir kalabalık. Kuru bir kalabalık değil, alışveriş kalabalığı. Yasak Perşembe başlayacağı için bugünden yoğunluk var. Normalde Cuma günleri en yoğun gün olurdu. Şu an satış açısından çok iyi gidiyoruz" diye konuştu.