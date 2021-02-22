'Sanki kerpetenle hücrelerimi çektiler' Demet Akalın koronayı anlatıp isyan etti
Koronavirüsü atlatan Demet Akalın, canlı yayında yaşadıklarını anlatıp dostlarını sildiğini söyledi.
Demet Akalın'ın 12 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Eski eşi Okan Kurt'un ardından koronaya yakalanan ünlü sanatçı, hastalığı atlattı. Star TV'deki sabah programına geri döndü. Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Akalın, en yakınındaki isimleri hayatından çıkardığını da dile getirdi.
Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında şunları anlattı:
"Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi.''
''Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi."
Hastalık sürecinde yaşadığı kırgınlıklardan bahseden Demet Akalın, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben şuna çok kırgınım; bu hastalık birine denk gelecek ben aşı olmadığım için kendime çok kızgınım.''