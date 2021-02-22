'Sanki kerpetenle hücrelerimi çektiler' Demet Akalın koronayı anlatıp isyan etti

Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında şunları anlattı:

"Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi.''