Saniyeler önce uyarıyor! Depremde hayat kurtaran teknoloji

Telefondan uyarı geliyor

Yapılan açıklamada, “Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor 4,5 şiddet üzerindeki depremlerde gönderilen bildirimler, kullanıcının olası şiddetli sarsıntıya hazırlanmasına yardımcı olmak için tam ekran talimat gönderiliyor ve telefondan yüksek bir ses çıkıyor.