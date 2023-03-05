Saniyeler önce uyarıyor! Depremde hayat kurtaran teknoloji
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketlerinin ardından deprem kuşağı olan ülkemizde erken uyarı sistemleri tekrar gündeme geldi. Peki deprem için erken uyarı sistemleri nasıl işliyor? Erken uyarı sistemi depremde hayat kurtarır mı? Android telefonlar için geliştirilen erken uyarı sistemini Google açıkladı.
Zaman zaman ülkemizde meydana gelen şiddetli depremler doğrudan ve dolaylı olarak herkesin yaşamını derinden etkiliyor. Son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Peki depremlerde erken uyarı sistemi nasıl işliyor? Depremi ne kadar önceden bilmek mümkün?
Posta'nın haberine göre son yıllarda çeşitli teknoloji firmaları depremi önceden haber verecek uyarı sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyor. Android telefonlarda kullanılan deprem erken uyarı sistemi hakkında Google yetkilileri erken uyarı sisteminin işleyişine yönelik açıklamada bulundu.
Telefondan uyarı geliyor
Yapılan açıklamada, “Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor 4,5 şiddet üzerindeki depremlerde gönderilen bildirimler, kullanıcının olası şiddetli sarsıntıya hazırlanmasına yardımcı olmak için tam ekran talimat gönderiliyor ve telefondan yüksek bir ses çıkıyor.
Uygulama ile gönderilen hafif titreşim yakınlarda deprem olduğunu, yoğun titreşim ise deprem uyarısı vererek “eğil, korun ve tutun” uyarılarını ekranda gösteriyor” denildi.