Şanghay masasında kimin önünde kadeh kimin önünde bardak var

Aslında bu yazının başlığını dün şöyle koymuştum:

“B 747’deki arkadaşlar; bugün Şanhay toplantısına giderken uçakta benim adıma Cumhurbaşkanına şu soruyu sorabilir misiniz?”

Ancak toplantının yapıldığı Özbekistan’ın Semerkant şehrinden dün gece şu fotoğraf gelince yazının başlığını değiştirdim.

Çünkü çok ilginç bir fotoğraftı bu…

Gelin birlikte bakalım bu fotoğrafa…

MASADA ALTI MIB; 10 BARDAK GÖRÜNÜYOR

Alçak bir sehbanın önünde 6 lider oturuyor.

Biri hariç hepsinin üzerinde takım elbise var.

Bir tek İran Devlet Başkanı geleneksel kıyafeti ile gelmiş. Onun da ayakkabıları Batı tarzı.

Bütün MIB’ler (Men in Black), yani koyu renk takım elbiseliler kravatları atmış samimi bir şekilde sohbet ediyorlar.

Bu sehpa etrafındaki altılı, herhalde bugün özellikle Batı dünyasında yöneticilerin en çok konuştuğu karedir.

Tabi ki dost başa, gazeteci masaya bakar. Benim munzur gazeteci gözüm masaya takıldı.

Masa, tam rahmetli Süleyman Demirel’in sabah kahvaltı masasını andırıyordu. Baştan sona meyve tabağı ve bardakla doluydu.

Ama en ilginci masadaki bardaklardı.

O masadan çok ilginç bir bardak ve kadeh sosyolojisi yansıyordu.

YARIYA KADAR DOLU BEYAZ ŞARAP VE ŞAMPANYA KADEHLERİ

Dikkat ettim, her liderin önünde iki bardak vardı.

Pardon iki kadeh.

Biri beyaz şarap öteki şampanya kadehi.

Bütün bardaklar yarıya kadar doluydu.

Bardakların içinde ne vardı onu öğrenemedim.

Ama masa sosyolojisini iyi bilen bir insan olarak söyleyebilirim ki şampanya bardaklarının hepsinin içindeki sıvı şampanyaydı.

Şimdi gelin tek tek liderlerin önündeki bardakları inceleyelim:

İKİ LİDERİN ÖNÜNDE SU BARDAĞI VAR

Masanın sol ucundan başlayalım.

(*) Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Önünde, sol tarafta yarıya kadar dolu bir su bardağı görünüyor. Öteki yanında ise yarıya kadar dolu bir beyaz şarap ve şampanya kadehi duruyor.

(*) Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev: Önünde yanıya kadar dolu bir beyaz şarap ve şampanya kadehi var.

(*) Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman: Onun da önünde yarıya kadar dolu bir beyaz şarap ve şampanya kadehi görülüyor.

(*) Rusya Devlet Başkanı Putin’in önünde sadece yarıya kadar dolu bir şampanya kadehi var.

(*) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun önünde sadece beyaz şarap bardağı duruyor.

(*) Ve en sağda İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi: Onun önünde de yarıya kadar dolu bir şampanya bardağı duruyor ama yanında yarıya kadar dolu bir de su bardağı var.

Evet masanın bardak ve kadeh sosyolojisi bu.

MASADA TAYYİP ERDOĞAN VE KÜLLİYENİN İKİ GÖZDESİ VAR

Peki masadaki meyveler ne?

Bildiğimiz klasik meyveler…. Mesela erik. Ama yanında bol miktarda tropikal meyve görüyoruz.

Mesela Külliye’deki davetlerin vazgeçilmez alkolsüz içecek meyvesi olan Ejder Meyvesi ve Passion Fruit.

Tam çevirisiyle “Tutku Meyvesi” ama Türkçe adıyla “Çarkıfelek meyvesi…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın favori meyvesi olduğunu bildiğimiz Altın çilek de masanın başköşesinde.

Bir de mango, bluberry ve böğürtlen var.

Bunlara tropikal meyve dediğime bakmayın hepsi artık Türkiye’de de yetiştiriliyor.

Şangay Beşlisi’nin genişletilmiş davetli toplantısında dünkü masanın sosyolojisi buydu.

B 747 VE A 330 MÜRETTEBATI ARKADAŞ LÜTFEN UÇAKTA ŞUNU SORAR MISINIZ

Şimdi geleyim B747 veya A330’daki gazeteci arkadaşlardan Cumhurbaşkanına sormasını istediğim soruya.

Sedat Ergin’in önceki gün Hürriyet’te yazdığı yazının bir bölümü çok dikkatimi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu toplantıyla çağrılırsa gideceğini söylemiş ve bunu şöyle açıklamış:

“Böylece ortak değerlerimizin olduğu ülkelerle bir arada olmanın şansını yakalarız…”

Herhalde siz de bu “Ortak değerler” sözüne takıldınız.

O nedenle uçaktaki gazeteci arkadaşlardan birinin Cumhurbaşkanına şunu sormasını hasseten rica ediyorum.

Eğer “rica” kelimesinden gocunoyorlarsa “Arzederim” de diyebilirim.

Önemli olan şu sorunun cevabını öğrenmek…

“Sayın Cumhurbaşkanı Şanhay Beşlisine dahil ülkelerle ortak değerlerimiz nedir?”

MASANIN ORTAK DEĞERLERİNE BAKARSAK NE GÖRÜYORUZ

Dün Semerkant’tan gelen bu fotoğrafa bakarsanız, ortak değer işte bu masadır diyebilirsiniz.

Hepsinin önünde aynı bardaklar var.

Ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki o masada en azından iki kişi ağzına katiyyen alkollü içki koymaz.

Hatta düne kadar masasında alkollü içki bulunmasını bile razı olmuyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Devlet Başkanı Reisi…

Masada iki Müslüman ülke başkanı daha var ama onlardan en azından İlham Aliyev’in içki içtiğini biliyoruz.

Demek ki bu masa sosyolojisinden ortak bir değer çıkmaz.

ORTAK DEĞER ALTIN ÇİLEK VE EJDERHA MEYVESİ OLABİLİR Mİ

Geriye ejder meyvesi ve passion fruit kalıyor.

Masadaki bütün liderlerin tutkulu birer siyasetçi olduğu kesin.

Peki başka hangi ortak değer var?

O masada, Türkiye hariç, doğru dürüst seçim yapan hiçbir ülke yok.

Ya masada olmayan öteki kişi…

Uygur Türklerine muamelesi ile bildiğimiz Çin ve Müslümanlara muamelesi ile bildiğimiz Hindistan?

Ayrıca Aliyev ile Erdoğan’ın İslami hareketlere bakışı arasında bir ortaklık var mı?

İran’ı hiç saymıyorum.

Ben masada ortak bir değer göremedim ama bir başka çok önemli nokta daha var.

TÜRKİYE’NİN İMZALADIĞI O MUHTIRADA BAKIN NE VARMIŞ

Ve onu da yine Sedat Ergin’in bugün Hürriyet’teki yazısından öğreniyoruz:

Meğer 2013 yılında “Şanhay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) Diyalog ortağı statüsü tanınması için” Türkiye ile örgüt arasında bir muhtıra imzalanmış.

O anlaşma ile Türkiye, “ŞİA’nün hedef ve ilkelerinin rehberliğinde” hareket etmeyi kabul etmiş.

Bu ortak ilkeler içinde şunlar da varmış:

“Bölgesel güvenliğin korunması, terörle,, aşırıcılıkla, ayrılıkçılıkla mücadele…”

Nasıl olacak bu?

Çin Esad’ı destekliyor, PKK ve YPG’nin Moskova’da temsilcilikleri var. İran ajanları Türkiye topraklarında İsrailli avına çıkıyor.

GELSEYDİ ŞANHAY MASASINA “ESED” Mİ, “ESAD” MI OTURACAKTI

Toplantıdan gelen bu masa fotoğrafının çekildiği dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz bir Suriye devlet başkanı açıklaması geliyor

Çok ilginç…

Bugünkü iktidarın bir anlamda, bir zamanlar Mısır’ın güçlü adamı Nasır’ın resmi başyazarı Hasan Heykel’i sayılan Hürriyet köşeyazarı Abdülkadir Selvi bu ilginç haberi, Cumhurbaşkanının ağzından şöyle duyurmuş:

“Keşke Esed buraya gelseydi, onunla görüşürdüm…

Resmi üslupta yine bir değişiklik var.

Selvi geçtiğimiz Nisan, mayıs aylarında Suriye devlet başkanından8 söz ederken, “Esed’den” “Esad’a” dönmüştü.

Ama dün baktım ismi yine o küçültücü ifade olan Esed’e çevrilmiş.

Demek ki Külliye’den gelen isim böyle….

Yani Türkiye ik ay önce Esad’la görüşmeyle başlayacağı mesajını vermişti, şimdi yine Esed’le görüşmeye dönüyor.

SEÇİM MEYDANINDA ESED, KAPILAR ARDINDA ESAD MI

Merak ediyorum şu günlerde Suriye İstihbarat Örgütü Başkanı ile sık sık biraraya gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan, acaba Esed mi diyor yoksa Esad mı…

Tahminim Esad diyor.

Doğruysa iyi haber.

Demek ki seçim geliyor ve meydanlarda Esed diye haykıracağız, kapalı kapılar ardında ise Esad’la görüşmeye devam edeceğiz.

Dedim ya iyi haber…

Yaşasın pragmatizm...

B 747 VE A 330 LÜTFEN ŞU SORUYU DA SORAR MISIN

O yüzden gazeteci arkadaşlardan şu soruyu da sormalarını da hasseten rica edeceğim.

Türkiye Esad’la mı görüşecek, yoksa Esed’le mi…

Ben söyleyeyim.

Esed’le görüşme kararında ise, hiç hiyetlenmesinler.

Hiçbir devlet başkanı, kendisine böyle aşağılayıcı bir ifade ile seslenen bir başka ülke başkanı ile masaya oturmaz.

O masada ortak değer diye sadece Ejder meyvesi ve Çarkıfelek kalır.

Yani altın çileği tek başınıza yemeğe devam edersiniz.