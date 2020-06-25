Sandra Bullock genç görünmek için yüzüne çocuk derisi enjekte ettiriyor!
ABD'li ünlü oyuncu Sandra Bullock, katıldığı bir televizyon programında genç kalma sırrını vererek herkesi şaşkına çevirdi. Bullock genç kalabilmek için yaptığı şey hem yasal değil hem de tüm dünyada tartışmalı... Çünkü o malzeme için mülteci çocuklar katlediliyor...
Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock’tan herkesi şaşırtan itiraf. 55 yaşındaki isim, katıldığı The Ellen Show programında genç kalabilmek için yaptıkların anlattı. Bullock'un yaptığı şey yasal olarak da tıp etiği açısından da tartışmalı...
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Sandra Bullock, genç görünebilmek için Epidermal Büyüme Faktörü yöntemiyle çocuk derisini vücuduna enjekte ettirdiğini söyledi.
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Daha çok hücrelerinin yenilenmesi gereken diyabet hastaları için kullanılan EGF halen günümüzde dünyanın tartıştığı bir konuyken Bullock’un böyle bir açıklama yapması tartışma konusu oldu.
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Her ne kadar ünlü oyuncu, enjekte edilen derilerin sünnet olan Koreli çocukların derileri olduğunu söylese de, bilinen bir iddia var ki o da tüyler ürpertici.
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