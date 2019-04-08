Sandıktaki geçersiz oydan EYT ve 3600 ek gösterge çıktı
İSTANBUL'da seçim belirsizliği devam ederken tartışmaların odağında olan geçersiz oyların da neler olduğu ortaya çıktı. Emeklilikte Yaşa takılanlar ve ek gösterge bekleyenler sitemini oy pusulasına yazdı.
31 Mart yerel seçimleri bitti ancak belirsizlik devam ediyor. 31 Mart akşamında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre önde. AK Parti geçersiz oyların 318 bin 222 olması ile yeniden sayım talebinde bulundu. Bunun üzerine İstanbul'da yeni geçersiz oyların sayımı yeniden yapıldı.
Oyları yeniden sayılması sandığa yansıyan vatandaşın sitemi de ortaya çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar oy pusulasının üzerine sitemlerini yazdı. Aynı zamanda öğretmenlerin, polislerin ve din adamlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge beklentisi de oy pusulasına yansıdı.
Bazı oy pusulularında EYT sitemi yer alırken 3600 ek gösterge bekleyenler ise "3600 ek gösterge polisin hakkıdır' yazdı.
Geçersiz oy pusulalarında Beşiktaş taraftarı da varlığını belli etti. İşte sandıktan çıkan geçersiz oylardan bazıları: