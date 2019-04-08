Sandıktaki geçersiz oydan EYT ve 3600 ek gösterge çıktı

31 Mart yerel seçimleri bitti ancak belirsizlik devam ediyor. 31 Mart akşamında Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu resmi olmayan sonuçlara göre önde. AK Parti geçersiz oyların 318 bin 222 olması ile yeniden sayım talebinde bulundu. Bunun üzerine İstanbul'da yeni geçersiz oyların sayımı yeniden yapıldı.