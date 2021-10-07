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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Dün Ataşehir bugün Sancaktepe.... Polis ve belediye ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve kağıt toplayıcısı oldukları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.

Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Sancaktepe ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen,  yapılan çalışma kapsamında kağıt topladıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilere yönelik 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı. Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu. 

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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon

Gözaltına alınanlar,  üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan kaçakların sınır dışı edileceği öğrenildi.

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