Sancaktepe'de TIR önüne gelen ne varsa ezdi geçti! Ortalık savaş alanına döndü
İSTANBUL Sancaktepe'de yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarpan TIR ancak bir binaya çarparak durabildi.
Sancaktepe'de iş makinası taşıyan TIR, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden TIR bir eve çarparak, durabildi.
110
Şans eseri
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
210
Büyük panik ve korku yaşatan olayda mahalleli sokağa döküldü.
310
410