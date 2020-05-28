Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek.

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Covid-19 pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

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Deprem sonrasında da hizmet verecek

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

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Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

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