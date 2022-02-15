Sanayide onu görenler inanamıyor! Oto tamircisi Serpil Usta'nın hedefi büyük

"Sanayi esnafı beni hiç yadırgamadı"

Serpil Çevikbaş, işini severek yaptığını söyledi. Çocukları büyüdükten sonra eşine "Ya bana iş yeri açacaksın ya da ben senin yanında işe başlayacağım" dediğini anlatan Çevikbaş, işe başladıktan sonra sanayi esnafının kendisini hiç yadırgamadığını, 9 yıldır eşiyle çalıştığını belirtti.