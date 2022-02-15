Sanayide onu görenler inanamıyor! Oto tamircisi Serpil Usta'nın hedefi büyük
ISPARTA Gül Petek Sanayi Sitesinin tek kadın oto tamircisi Serpil Çevikbaş, çocukken merak sardığı mesleğini 9 yıldır başarıyla sürdürüyor. Kızıyla aynı okulda eğitim gören sanayinin tek kadın tamircisi Çevikbaş, "Kadından olmaz diye bir şey yok. Benden sonra 'Ablamız bizlere liderlik yaptı, onun sayesinde işe başladık' demelerini çok isterim" dedi.
Yaklaşık 20 yıl önce oto tamircisi İbrahim Çevikbaş ile hayatını birleştiren 39 yaşındaki Serpil Çevikbaş, çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tamirciliği eşiyle yapmak istedi. İsteğini bir süre hayata geçiremeyen Çevikbaş, 3 çocuğunu büyüttükten sonra hayaline kavuştu.
Eşinin yanında çalışmaya başlayan Çevikbaş, "erkek işi" olarak nitelendirilen oto tamirciliğini kısa sürede öğrendi. Bozuk motorları kadın hassasiyetiyle onaran "Serpil usta", hem müşterilerden hem de sanayi esnafından takdir görüyor. Aynı zamanda çıraklık okulunda eğitimine de devam edem Çevikbaş, diğer kadınlara ilham olmak istiyor.
"Sanayi esnafı beni hiç yadırgamadı"
Serpil Çevikbaş, işini severek yaptığını söyledi. Çocukları büyüdükten sonra eşine "Ya bana iş yeri açacaksın ya da ben senin yanında işe başlayacağım" dediğini anlatan Çevikbaş, işe başladıktan sonra sanayi esnafının kendisini hiç yadırgamadığını, 9 yıldır eşiyle çalıştığını belirtti.
Isparta Mesleki Eğitim Merkezi Otomotiv Mekanikerliği Bölümü 12. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Çevikbaş, kızının da aynı okulda eğitim gördüğünü ifade etti. Kızıyla arkadaş gibi olduklarını dile getiren Çevikbaş, "Kızım 11. sınıfa gidiyor. Kızımla teneffüse çıkıyoruz. Anne-kız olduğumuzu öğrendiklerinde şaşırıyorlar. Oğlum ise 7. sınıfa gidiyor. Allah izin verirse o da çıraklık eğitim merkezine gelecek." diye konuştu.