"Sanayide kadın mı çalışır" diyenlere inat, erkek ustalara taş çıkarıyor!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanayide motor söküp, tamir eden Ümmügül Aydoğdu, azmiyle kadınların her alanda çalışabileceğini gösteriyor. Biga sanayisinin tek kadın motor ustası olan Ümmügül Aydoğdu, herkesin takdirini kazanıyor.