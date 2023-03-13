Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 84 yaşında vefat eden Varank için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede yorgun olduğu gözlenen Bakan Varank, taziyeleri kabul etti.
Ali Haydar Varank, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve çok sayıda siyasi katıldı.