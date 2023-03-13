Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Bilal Erdoğan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve çok sayıda siyasi katıldı.